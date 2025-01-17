روسيا وإيران توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما (فيديو)

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 20 عاما، تتضمن توثيق التعاون الدفاعي بين البلدين.

وفي أول زيارة للكرملين منذ فوزه بالرئاسة في يوليو/تموز الماضي، قال بزشكيان إن الاتفاقية تفتح فصلا جديدا مهمّا في العلاقات بين البلدين، بينما قال بوتين إن موسكو وطهران تتفقان في الكثير من وجهات النظر بشأن القضايا الدولية.

وأعلن بوتين أن روسيا وإيران ترفضان معا أي “إملاء” تفرضه القوى الأجنبية، وذلك بعد توقيع البلدين شراكة استراتيجية لتعزيز تحالفهما ضد الغرب.

وقال بوتين “بلَدانا يدافعان بحزم عن مبادئ سيادة القانون الدولي ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ويرفضان بحزم أي إملاء مصدره الخارج”.

وأضاف بوتين “توفر هذه (الاتفاقية) ظروفا أفضل للتعاون الثنائي في جميع المجالات”، مشددا على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية التي أوضح أن معظم المعاملات فيها تكون بعملتي البلدين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أشاد بوتين بالروابط القوية بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أن الاتفاقية المُوقعة ستنقل هذه العلاقات إلى مستويات جديدة.

وأشار إلى أن معظم التجارة المتزايدة بين البلدين تجري بالعملتين المحليتين.

وأضاف أن البلدين يعملان على مواءمة أنظمة الدفع المالي الخاصة بهما.

وأوضح الرئيس الروسي أنهم يتوقعون دخول اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي حيز التنفيذ بالكامل قريبا.

وفي هذا الصدد، قال بوتين إن “تطوير ممر شمال-جنوب يفتح فرصا جديدة. ما زلنا نبحث مسائل تتعلق ببناء قسم من خط السكك الحديدية ضِمن هذا الممر”.

وأضاف “تنفيذ هذا المشروع سيسهم في إنشاء طريق لوجستي يربط موانئ إيران بكل من روسيا وبيلاروسيا”.

وأشار بوتين إلى أنهم أجروا مناقشات بشأن نقل الغاز الروسي إلى إيران.

وأوضح “سنبدأ بكميات صغيرة تبلغ نحو ملياري متر مكعب في البداية، ومن ثم يمكن أن تصل إلى 55 مليارا”، كما لفت إلى وجود أفق للتعاون في مجال النفط بين البلدين.

وإضافة إلى ذلك، ستسهل الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا وإيران شروط السفر للسياح، وستنشئ برامج ثقافية مشتركة.

العلاقات مع روسيا ذات أهمية استراتيجية

وقال بزشكيان إن الاتفاقية ستوفر فرصا جيدة، وتُظهر أن موسكو وطهران ليستا بحاجة إلى الالتفات لرأي ما وصفها بـ”الدول الواقعة خلف المحيط”.

وأضاف “الاتفاقيات التي توصلنا إليها اليوم هي حافز آخر عندما يتعلق الأمر بإنشاء عالم متعدد الأقطاب”.

وشدَّد على أن “العلاقات مع روسيا ذات أهمية استراتيجية وطبيعة شاملة”.

وقال الرئيس الإيراني “أنا على ثقة بأنه من اليوم، وبعد التوقيع على اتفاقيتنا الكبرى، التي تغطي كل مجالات أنشطة البلدين، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد والعلاقات الإنسانية، أنا على ثقة بأن هذا سيعطي دفعة كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية، وسوف تصبح أساسا راسخا لمزيد من التحرك إلى الأمام”.