الكشف عن القائمة الأولية للأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم في صفقة التبادل

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة، قائمة جزئية بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتضم القائمة 95 اسمًا، من بينهم القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، والتي اعتُقلت في بداية الحرب على غزة واحتُجزت دون محاكمة منذ ذلك الحين.

كما تتضمن القائمة مواطنة عربية تحمل جنسية إسرائيلية تنحدر من القدس المحتلة، اتهمتها إسرائيل بمحاولة قتل مستوطن بسكين في عام 2020، إضافة إلى قاصر، متهم أيضا بتنفيذ عملية إطلاق نار في القدس عام 2023.

وأفادت وزارة العدل الإسرائيلية أن 11 من الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم هم من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتسعة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وأربعة مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بينما البقية يظهرون على القائمة دون انتماء تنظيمي. ومعظم الأسرى في القائمة هم من سكان الضفة الغربية، وتسعة منهم من سكان القدس الشرقية ويحملون بطاقات هوية زرقاء.

يذكر أن جميع الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم من المتوقع إطلاق سراحهم في الصفقة الحالية.

وأكدت الوزارة أنها لا تعرف ترتيب إطلاق سراح الأسرى، كما أفادت بأنه سيتم نشر القائمة الكاملة بعد موافقة الحكومة.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إنه كجزء من الاتفاق، من المتوقع أيضًا إطلاق سراح سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وأضافت: “هؤلاء السكان الغزيين لا يظهرون في القائمة المنشورة”.

كما تشمل القائمة دلال سليمان، البالغة من العمر 54 عامًا، التي احتُجزت منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. وهي شقيقة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس ومسؤول جناحها العسكري في الضفة الغربية، والذي استشهد في غارة إسرائيلية في لبنان بداية عام 2024.

وتشمل القائمة قاصر متهم بنفيذ عملية إطلاق نار في القدس، والصحفية بشرى الطويل، 32 عامًا، التي كانت محتجزة تحت الاعتقال الإداري منذ مارس/آذار 2023.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تشمل إجراءات بإطلاق سراح متبادل للأسرى الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

كما يشمل الاتفاق وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية يومية إلى القطاع وبدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات.