صور أقمار اصطناعية تكشف دمارا هائلا سببه جيش الاحتلال في غزة

أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية لشركة “بلانيت لابس” الحجم الهائل للدمار الذي تسببت فيه الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهرت الصور أن مساحات شاسعة من مدن غزة وخان يونس ورفح سويت بالأرض جراء القصف والغارات الإسرائيلية.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حجم الدمار في القطاع بلغ 88%، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 88 ألف طن من المتفجرات.

وقدرت الأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حجم الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي للقطاع بنحو 42 مليون طن، وأشارت إلى أن إزالة هذه الكمية الضخمة قد تستغرق نحو 14 عاما وستكلف 1.2 مليار دولار.

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن هناك 11 ألف شهيد تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرها قصف الاحتلال، بالإضافة إلى 46 ألف شهيد وصلت جثثهم إلى المستشفيات.

وفيما يلي ملخص لجانب من الأضرار المادية التي سببتها الحرب على قطاع غزة بحسب مكتب الإعلام الحكومي: