صور أقمار اصطناعية تكشف دمارا هائلا سببه جيش الاحتلال في غزة
أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية لشركة “بلانيت لابس” الحجم الهائل للدمار الذي تسببت فيه الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأظهرت الصور أن مساحات شاسعة من مدن غزة وخان يونس ورفح سويت بالأرض جراء القصف والغارات الإسرائيلية.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن حجم الدمار في القطاع بلغ 88%، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع بأكثر من 88 ألف طن من المتفجرات.
وقدرت الأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حجم الركام الذي خلّفه القصف الإسرائيلي للقطاع بنحو 42 مليون طن، وأشارت إلى أن إزالة هذه الكمية الضخمة قد تستغرق نحو 14 عاما وستكلف 1.2 مليار دولار.
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وقال مكتب الإعلام الحكومي إن هناك 11 ألف شهيد تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرها قصف الاحتلال، بالإضافة إلى 46 ألف شهيد وصلت جثثهم إلى المستشفيات.
وفيما يلي ملخص لجانب من الأضرار المادية التي سببتها الحرب على قطاع غزة بحسب مكتب الإعلام الحكومي:
- (161,600) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.
- (82,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
- (194,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًا.
- (42) منشأة وملعبًا وصالة رياضية دمرها الاحتلال.
- (34) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
- (80) مركزًا صحيًا أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
- (162) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
- (136) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال.
- (136) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
- (355) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
- (823) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل كلي.
- (158) مسجدًا دمره الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
- (3) كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها.
- (19) مقبرة دمرها الاحتلال بشكل كلي وجزئي من أصل (60) مقبرة.
- (206) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
- (214) مقرًا حكوميًا دمره الاحتلال.
- (2,835,000) متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.
- (655,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.
- (330,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.
- (3,130) كيلو متر أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.
- (125) عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة.