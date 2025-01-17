عشرات الشهداء والجرحى في غزة منذ إعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة رغم الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن 86 شخصا استشهد في القطاع منذ الإعلان عن التوصل للاتفاق وحتى التاسعة مساء بتوقيت غزة (السابعة بتوقيت غرينتش).

وذكر بصل في بيان أن 73 شخصا استشهد في مدينة غزة، فيما استشهد 7 في خان يونس و4 في المحافظة الوسطى وشهيدان في رفح، مضيفا أن من بين الشهداء 23 طفلا و27 امرأة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إن القصف والغارات المستمرة أسفرت عن إصابة أكثر من 250 شخصا.

وفي وقت سابق الخميس، قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا توجد فيه إحدى الأسيرات، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وحذر أبو عبيدة من أن “كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة”.