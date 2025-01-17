قناة إسرائيلية تكشف موعد الإفراج عن أوائل أسرى الاحتلال المحتجزين في غزة

كشفت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر -لم تسمها- أن الإفراج عن أوائل الأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ الساعة الرابعة عصر يوم الأحد المقبل.

وقالت القناة 12، إن تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين سيبدأ عصر يوم الأحد بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

מסתמן: שחרור החטופים ביום ראשון בשעה 16:00; הקבינט יתכנס בדקות הקרובות להצבעה — החדשות – N12 (@N12News) January 17, 2025

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الجمعة “بعد مصادقة المجلس المصغر والحكومة ودخول الصفقة حيز التنفيذ سيبدأ إطلاق سراح الرهائن اعتبارًا من يوم الأحد المقبل”.

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه “تم إبلاغ أهالي المختطفين رسميًا بقائمة الـ33 المتوقع إطلاق سراحهم”.

ننقل لكم فيما يلي كل جديد يطرأ بما يتعلق باتفاق صفقة التبادل سواء من الناحية السياسية المحلية او من تطورات تتعلق بأطراف الاتفاق إسرائيل وحماس وكل جديد لدى كليهماhttps://t.co/6idK3To6Rx pic.twitter.com/cvsaopRMMk — مكان الأخبار (@News_Makan) January 17, 2025

المرحلة الأولى من التبادل

وتشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل التي تستمر 42 يوما، 33 أسيرا إسرائيليا على 7 دفعات، بحيث تبدأ الدفعة الأولى يوم الأحد وتشمل 3 أسرى.

ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن موعد بدء تبادل الأسرى، وكذلك لم يصدر عن حركة (حماس) بيان بخصوص ذلك.

ومن المقرر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” في وقت لاحق من اليوم الجمعة، على الاتفاق ومن ثم الحكومة الإسرائيلية الموسعة.

وفور المصادقة على الاتفاق، تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم عملية التبادل لإفساح المجال أمام الإسرائيليين للاعتراض أمام المحكمة العليا.

وعادة ما ترفض المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراضات التي تقدم ضد أسماء تشملها عمليات تبادل أسرى.

وبالتزامن مع إطلاق أسرى إسرائيليين، من المقرر أن تطلق تل أبيب سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم محكومون بالسجن المؤبد.

اتفاق وقف إطلاق النار

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين.

ورغم ذلك كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق وحتى صباح الجمعة 111 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، بحسب الدفاع المدني في غزة.