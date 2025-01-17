أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 111 جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مساء الأربعاء، -يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد- ويفضي إلى انتهاء الحرب التي تشنها إسرائيل، منذ أكثر من 15 شهرا.

وكشف المتحدث باسم الدفاع بقطاع غزة محمود بصل، حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى صباح اليوم الجمعة، وأشار إلى أن عدد الشهداء بلغ 111 شهيد.

وقال، إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار وحتى ساعة 12:00 ظهرا بتوقيت فلسطين اليوم الجمعة، ارتفع إلى 111 شهيدا.

وأشار إلى استشهاد فلسطينيين اثنين في ️رفح و14 شهيدا في ️خان يونس جنوبًا، وفي مدينة غزة شمالا بلغ عدد الشهداء 87 شهيدا ومن بين الشهداء 27 طفلا و31 امرأة.

وقال إن عدد المصابين بلغ أكثر من 264 جريحا، بجروح متفاوتة، نتيجة العدوان المتواصل على القطاع.

غارات متواصلة وعشرات الشهداء والجرحى

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن طائرات الاحتلال شنت غارات متواصلة على جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 9 مواطنين استشهدوا جراء قصف قوات الاحتلال منزلا قرب محطة السلطان في جباليا البلد، والشهداء هم الأم وأبناء وأحفاد عائلة الصحفي عامر السلطان.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، تجري محاولات لانتشال الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل لعائلة بركة في عبسان شرقي المدينة، بحسب مصادر للجزيرة مباشر، حيث استشهد 5 وأصيب آخرون.

وذكرت المصادر أن عددًا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

واستشهد شابان إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين بمحيط سوق الظهرة غرب خان يونس، ومواطن آخر عقب قصف قوات الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة مواصي خان يونس.

وفي وسط القطاع، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة لعائلة علي في شارع المحكمة بمخيم النصرات، ما أدى لاستشهاد مواطن، فيما استشهد مواطن متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهدافه بقنبلة من طائرة مسيّرة قرب شارع صلاح الدين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 46 ألفا و788 شهيدا وإصابة 110 آلاف و453 آخرين، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.