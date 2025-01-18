أبو حمزة يحذر: خيار الساعات الأخيرة للأسرى الإسرائيليين بيد جيش الاحتلال

حذّر أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- من أن استمرار قصف الاحتلال الكثيف على قطاع غزة في الساعات الأخيرة قد يؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين الذين تعمل المقاومة على استكمال الترتيبات الميدانية لإطلاق سراحهم.

وأكد في بيان عبر “تلغرام”، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يجب أن يطالبوا جيش الاحتلال بوقف الغارات، مشددًا على أن كثافة القصف تدفع نحو مسارين: إما أن تستقبل العائلات أبناءها في التوابيت أو في البيوت، معقّبًا “خيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده”.

ارتفاع حصيلة الشهداء رغم إعلان الهدنة

وفي السياق، كشف محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن الغارات الإسرائيلية منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، أسفرت عن استشهاد 122 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 270 آخرين.

وأشار إلى أن من بين الضحايا 33 طفلًا و33 امرأة، وسط صعوبة في انتشال المزيد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض.

وفي تقريرها اليومي، أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 23 شهيدًا و83 جريحًا، بينما لا تزال أعداد أخرى من الضحايا تحت الأنقاض مع تعذر وصول فرق الإنقاذ إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 46899 شهيدًا و110725 إصابة، مع استمرار القصف رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

توقيت سريان وقف إطلاق النار

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، في إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية في غزة، كما يأتي بعد ساعات من تصديق حكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاق.