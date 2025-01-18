أول تعليق من حماس بعد مصادقة حكومة نتنياهو على وقف إطلاق النار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن معركة “طوفان الأقصى” قد “جسّدت تلاحم الشعب الفلسطيني مع مقاومته، وحطمت غطرسة الاحتلال”، معتبرة أن المعركة قرّبت الفلسطينيين أكثر نحو زوال الاحتلال والتحرير والعودة.

وفي بيان لها اليوم السبت، عقب مصادقة حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، شددت الحركة على أن الاحتلال “فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم ينجح إلا في ارتكاب جرائم حرب”، مؤكدة أن “دماء الفلسطينيين الذين ارتقوا في الحرب لن تذهب هدرًا، وأن قادة الاحتلال سيلاحَقون على جرائمهم مهما طال الزمن”.

ودعت (حماس) إلى البدء الفوري في إنهاء الحصار، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وإعادة النازحين إلى منازلهم، إضافة إلى إعادة الإعمار والبناء، مشيرة إلى أن “بروتوكول” المساعدات الإنسانية المتفق عليه بإشراف الوسطاء يضمن تنفيذ هذه الإجراءات.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، بعد نحو 16 شهرا من حرب الإبادة على القطاع.

وجاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” على الاتفاق ذاته.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه صباح غد الأحد.