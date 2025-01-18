إسرائيل تنشر قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم في المرحلة الأولى.. وإعلام الأسرى يعلّق

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، قائمة تضم 735 أسيرًا فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأوضحت الوزارة أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لن يتم قبل الساعة الرابعة مساء الأحد.

وفي المقابل، لم تتضمن القائمة القيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي (64 عامًا)، الذي يعدّه الكثير من الفلسطينيين مرشحًا بارزًا للرئاسة، وكانت (حماس) قد طالبت بالإفراج عنه ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن المسؤولين الإسرائيليين استبعدوا ذلك بشكل قاطع.

ومن بين المفرج عنهم زكريا الزبيدي، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى -الجناح المسلح لحركة فتح-، وهو أحد الأسرى الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع شديد التحصين في عملية “نفق الحرية” عام 2021.

كما سيطلق سراح القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار، وتضم القائمة أيضًا الإفراج عن إياد حريبات من حركة (فتح) والمحكوم بالمؤبد على أن يتم إبعاده إلى الخارج، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وقالت هيئة البث إنه بالإضافة إلى تلك القائمة سيتم إطلاق سراح 1167 أسيرًا من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

במקביל לאישור העסקה על ידי הממשלה, פורסמה רשימת 735 האסירים הביטחוניים שישוחררו בתמורה ל-33 החטופים שישובו לישראל במסגרת השלב הראשון.@IsraelHayomHeb pic.twitter.com/esL7k9i8Ho — אלינור שירקני קופמן Elinor Shirkani Kofman (@ElinorKofman) January 17, 2025

تعليق مكتب إعلام الأسرى

وفي المقابل، أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن “ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار، هو إجراء يخص الاحتلال”.

وأوضح في بيان أن “آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق. وعليه سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار”.

“ليست قوائم رسمية”

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية) ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن القوائم التي نشرتها سلطات الاحتلال منذ مساء أمس، ليست قوائم رسمية للمحررين الفلسطينيين، وإنما قوائم صادرة عن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضمن إجراءات قانونية تخص الاحتلال.

وأوضح البيان أن فصائل المقاومة الفلسطينية والمؤسسات المختصة لم تنشر أي قوائم رسمية حتى الآن، مشيرًا إلى أن أعداد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم تعتمد على عدد المحتجزين لدى المقاومة وظروفهم الصحية.

وأكدت الهيئة أن إعلان أسماء المحررين سيتم وفق الآلية المتبعة في الدفعات السابقة، كما جرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وذلك بطريقة متدرجة على مدار أيام التبادل وخلال تنفيذ مراحل الاتفاق.

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، قال في تصريحات إعلامية، أمس، إن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة ستشهد الإفراج عن 1737 معتقلًا فلسطينيًا، بينهم 296 أسيرًا محكومًا بأحكام عالية.

اجتماعات تنسيقية بين (حماس) وهيئة الأسرى

وفي وقت سابق، أعلنت حركة (حماس) أن رئيسها في الضفة الغربية زاهر جبارين، ناقش مع قدورة فارس ترتيبات الإفراج عن الأسرى واستقبالهم، في اجتماع حضره قياديون في الحركة، دون تحديد موقع اللقاء.

وكان فارس قد توجّه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التأكد من معايير تنفيذ الصفقة، تزامنًا مع جهود مكثفة لتثبيت الاتفاق.

تفاصيل الاتفاق وجدوله الزمني

ويتكون الاتفاق، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء الماضي بوساطة قطرية مصرية أمريكية، من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، ويشمل:

المرحلة الأولى : إطلاق سراح 33 إسرائيليًا بين أحياء وجثامين، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

: إطلاق سراح 33 إسرائيليًا بين أحياء وجثامين، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين. المرحلة الثانية : تهدف إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وتبادل دفعات إضافية من الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.

: تهدف إلى تحقيق تهدئة مستدامة، وتبادل دفعات إضافية من الأسرى، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. المرحلة الثالثة: تشمل إعادة إعمار القطاع على مدى 3 إلى 5 سنوات، وتبادل جثامين الموتى ورفاتهم، وفتح المعابر جميعها.

ويأتي الاتفاق وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة، حيث أدت الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار واسع ومجاعة متفاقمة.

وفي السياق، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.