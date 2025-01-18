سياسة|سوريا

اتصال هاتفي بين أحمد الشرع ورئيس الإمارات.. ماذا جاء فيه؟

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (يسار) الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد
18/1/2025

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مساء الجمعة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفادت بأن الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع بن زايد تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

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وأضافت أن الجانبين شددا على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

حساب وكالة الأنباء السورية الرسمي على منصة تلغرام

بدورها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشيخ محمد بن زايد أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني بحثا خلاله آخر التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق سانا.

فيما زار وفد من الإدارة السورية الجديدة الإمارات في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في ثالث محطة خارجية لتلك الإدارة بعد السعودية وقطر.

وضم هذا الوفد آنذاك وزراء الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، والكهرباء عمر الشقروق، والنفط غياث دياب، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.

المصدر : الجزيرة مباشر

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