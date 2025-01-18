اتصال هاتفي بين أحمد الشرع ورئيس الإمارات.. ماذا جاء فيه؟

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مساء الجمعة، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأفادت بأن الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع بن زايد تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وأضافت أن الجانبين شددا على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن الشيخ محمد بن زايد أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والاستقرار.

#رئيس_الدولة يؤكد خلال اتصال تلقاه من الشرع موقف #الإمارات الداعم لكل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار#وام pic.twitter.com/VTh7AiGHgR — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 17, 2025

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا في 23 ديسمبر/كانون أول الماضي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني بحثا خلاله آخر التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفق سانا.

فيما زار وفد من الإدارة السورية الجديدة الإمارات في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في ثالث محطة خارجية لتلك الإدارة بعد السعودية وقطر.

وضم هذا الوفد آنذاك وزراء الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، والكهرباء عمر الشقروق، والنفط غياث دياب، ورئيس الاستخبارات أنس خطاب.