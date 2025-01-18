استعدادات نهائية في العريش المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة واستقبال جرحى الحرب

تشهد مدينة العريش المصرية استعدادات مكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بحضور وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي المصريين.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم السبت، بوصول وزير الصحة خالد عبد الغفار ووزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إلى مطار العريش صباح اليوم، في زيارة تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين، ومتابعة التحضيرات النهائية لنقل المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الوزير اطمأن على جاهزية سيارات الإسعاف والمسعفين، وعلى خطة الطوارئ الموضوعة للتعامل مع الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد على الطرق السريعة وتعزيز تمركزات سيارات الإسعاف في مختلف المواقع.

وأضاف أن الوزير راجع خطة الإحالة الطبية، التي تشمل التنسيق مع مديرية الصحة في شمال سيناء وغرفة الأزمات بوزارة الصحة لتحديد المستشفيات المناسبة لاستقبال الحالات، سواء في شمال سيناء أو في المحافظات المجاورة.

اصطفاف شاحنات المساعدات على معبر رفح

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن عددًا كبيرًا من شاحنات المساعدات يصطف أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة، محملة بعشرات الآلاف من المواد الغذائية الأساسية.

وتعد مدينة العريش ومطارها نقطة استقبال رئيسة للمساعدات القادمة من مختلف دول العالم قبل نقلها إلى غزة، حيث تأخر إدخال المساعدات منذ مايو 2024، عقب سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر.

قطر تعلن توقيت بدء الهدنة

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة (الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش).

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، في إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية في غزة، كما يأتي بعد ساعات من تصديق حكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاق.