تقارير تكشف خطة الجيش الإسرائيلي للانسحاب من غزة

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بتوجه دفعة جديدة من آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، من المناطق الغربية لبيت لاهيا شمالي غزة، عبر الشارع العام إلى المناطق الشرقية ضمن عملية الانسحاب من القطاع.

يأتي ذلك في وقت قال فيه جيش الاحتلال إن قواته المتمركزة داخل غزة تستعد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء، ويدخل حيز التنفيذ صباح غد الأحد.

انسحاب تدريجي

وسينسحب الجيش الإسرائيلي، خلال وقف إطلاق النار تدريجيًا من مواقع معيّنة وطرق داخل قطاع غزة، ومع ذلك، قال الجيش إنه لن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة إلى مناطق تتمركز فيها قواته، أو بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، سيجري إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

خطة دفاعية

من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال وضعت خطة دفاعية جديدة لتعزيز الأمن على طول حدود غزة، تشمل الانسحاب التدريجي من داخل القطاع، خلال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وبحسب موقعي (واللا) و(آي 24 نيوز) الإسرائيليين، فإن قوات جيش الاحتلال ستقوم خلال تنفيذ الاتفاق بتعديل انتشارها، والانسحاب التدريجي من النقاط والمحاور داخل القطاع.

وأشار الموقعان الخاصان إلى أن قيادة الجنوب تستعد لنشر تعزيزات على طول الحدود مع غزة، مع تعزيز خطوط الدفاع لضمان الأمن، على حد وصفهما.

وأوضحت التقارير أن (الفرقة 162) ستتولى مسؤولية الدفاع عن شمال غلاف غزة، في حين ستتولى (الفرقة 143) الدفاع عن جنوب الغلاف، مع انسحابهما التدريجي من داخل القطاع، وستنسحب (الفرقة 99) تدريجيًا من محور نتساريم بموجب الاتفاق.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يشمل تبادل الأسرى، وذلك قبل يوم واحد من موعد بدء تنفيذه، وجاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” على الاتفاق ذاته.

“العودة إلى القتال المكثف”

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية الدفعة الأولى من قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشارت هيئة البث الرسمية إلى أن “الكابينت” اتخذ قرارًا بالعودة إلى القتال المكثف إذا لم يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، فيما أضاف المجلس “أمن” الضفة الغربية المحتلة كأحد أهداف الحرب.

ورغم التوصل إلى الاتفاق كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه وحتى صباح اليوم السبت 122 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال، بحسب الدفاع المدني في غزة.