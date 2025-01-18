“الحرب لم تنته بعد”.. أول كلمة لنتنياهو منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

في كلمته الأولى منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي إذا كانت هناك ضرورة لذلك.

وذكر نتنياهو في بيان مصور، اليوم السبت، أنه سيجري تعزيز قوات الجيش في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة.

وجاء البيان قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وما يلي أبرز ما جاء في بيان نتنياهو: