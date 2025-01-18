“الحرب لم تنته بعد”.. أول كلمة لنتنياهو منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202510:22 PM (توقيت مكة)
في كلمته الأولى منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وذكر نتنياهو في بيان مصور، اليوم السبت، أنه سيجري تعزيز قوات الجيش في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة.
وجاء البيان قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وما يلي أبرز ما جاء في بيان نتنياهو:
- لا يمكن لقوة أن تكسر إرادة الشعب الإسرائيلي ولدينا مهمة مقدسة لاستعادة المختطفين.
- أتعهد بتنفيذ كل أهداف الحرب وسنعيد كل المختطفين.
- المرحلة الأولى من الاتفاق هي وقف مؤقت لإطلاق النار.
- رئيسا الولايات المتحدة جو بايدن ودونالد ترامب منحا إسرائيل الحق في العودة إلى القتال.
- نحتفظ بحقنا في العودة إلى القتال إذا لزم الأمر بدعم من الولايات المتحدة.
- سنزيد قواتنا في محور فيلادلفيا والمنطقة العازلة في غلاف غزة.
- ضرباتنا الموجعة هي التي غيرت موقف حماس للقبول بالاتفاق.
- لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط وحماس أصبحت معزولة الآن.
- تعرضنا لضربة موجعة في السابع من أكتوبر.
- احتفاظنا بمحور فيلادلفيا يعني أننا سنزيد قواتنا هناك على عكس ما يقال.
- الرئيس ترامب تعهد بالإفراج عن الأسلحة التي منعتها إدارة الرئيس بايدن.
- الحرب لم تنته بعد وما زال أمامنا طريق طويل.
- الحرب تكبدنا أثمانا كبيرة لكن قراراتنا تراعي كل الاعتبارات الأمنية والسياسية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات