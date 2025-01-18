الحكومة الإسرائيلية تصدق على اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يشمل تبادل الأسرى، وذلك قبل يوم واحد من موعد بدء تنفيذه.

جاء ذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على الاتفاق ذاته.

وجاءت الموافقة بعد اجتماع حكومي استمر 6 ساعات، في خطوة قد تفتح الباب أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في قطاع غزة.

ورغم التوصل إلى الاتفاق، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارات مكثفة على غزة. وأفاد مسعفون باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف استهدف خيمة في منطقة المواصي غرب خان يونس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ الإعلان عن الاتفاق إلى 119.

تفاصيل الاتفاق وجدوله الزمني

وأكد كبير المفاوضين الأمريكيين، بريت ماكجورك، أن الاتفاق يمضي وفق المخطط، متوقعًا أن يبدأ وقف إطلاق النار صباح الأحد، مع إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات ونقلهن إلى إسرائيل عبر الصليب الأحمر.

ويبدأ الاتفاق، المكون من 3 مراحل، بوقف إطلاق نار مدته 6 أسابيع، يتضمن إطلاق سراح 33 أسيرًا إسرائيليًا، مقابل الإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عامًا المحتجزين في سجون الاحتلال.

ورغم تمرير الاتفاق، إلا أنه قوبل بمعارضة شديدة داخل مجلس الوزراء، حيث صوّت 24 وزيرًا لصالحه مقابل رفض 8. واعتبر المعارضون أن الصفقة تمثل “استسلامًا” لحماس، فيما هدد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بالاستقالة، لكنه أكد أنه لن يسقط الحكومة.

كما لوّح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا لم تُستأنف العمليات العسكرية بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

الخطوة المتبقية

وبحسب الإجراءات القانونية المعتمدة في إسرائيل، تتبقى خطوة واحدة قبل أن يصبح الاتفاق جاهزًا للتطبيق الأحد، وهي فتح المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد) باب تقديم الطعون أمام الإسرائيليين ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين في الاتفاق.

ورغم أن المدة المخصصة لتقديم الطعون عادة تكون 48 ساعة، إلا أن هناك اتجاهًا لتقليصها إلى 6 ساعات فقط، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، نظرًا لضيق الوقت المتاح قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ رسميًا.

والطعون، التي قد تُرفع إلى المحكمة العليا، غالبًا ما تكون رمزية وغير فعّالة، حيث تعتبر المحكمة أن قرارات الحكومة في هذا الشأن سياسية وليست خاضعة للتقييم القانوني.

حرب غزة وتأثيراتها الإقليمية

وبدأت إسرائيل حربها المدمّرة على غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ردًا على تصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي وأسر 250 شخصًا، وفق الإحصاءات الإسرائيلية.

ومنذ ذلك الحين، أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى استشهاد نحو 47 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال وإصابة أكثر من 110 آخرين، ونزوح معظم سكان القطاع، وفق السلطات المحلية.

وإذا نجح وقف إطلاق النار، فقد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية، التي امتدت إلى إيران وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، إضافة إلى الجماعات المسلحة في العراق والضفة الغربية المحتلة.

وكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) عن وجود 4000 شاحنة مساعدات، نصفها محمّل بالغذاء، بانتظار دخول غزة.