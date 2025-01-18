الخارجية القطرية تعلن توقيت بدء وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، عبر حسابه بمنصة “إكس”: “بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بالتوقيت المحلي في غزة“.

وتابع “نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية”.

بناءاً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ يناير بالتوقيت المحلي في غزة. ونوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة، في إطار اتفاق تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية في غزة، كما يأتي بعد ساعات من تصديق حكومة بنيامين نتنياهو على الاتفاق.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد.