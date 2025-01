بالفيديو.. ضرب محطة كهرباء شرقي السودان وقصف على أم درمان وسط تحذيرات من منعطف “أكثر خطرا”

أفادت مصادر مطلعة للجزيرة مباشر، بأن مسيّرات انتحارية استهدفت، صباح اليوم السبت، المحطة التحويلية للكهرباء في ولاية القضارف شرقي السودان.

‏وأشارت المصادر إلى أن ذلك، أدى إلى انقطاع كامل في التيار الكهربائي عن الولاية، حيث تعدّ المحطة التحويلية في منطقة (الشواك) الموزّع الرئيس للكهرباء لمدن ولاية القضارف والمحليات جميعها بجانب مدينة حلفا الجديدة التابعة لولاية كسلا المجاورة للقضارف من الناحية الشرقية.

ووسط استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023، ذكرت مصادر للجزيرة، أن قوات الدعم السريع قصفت بعض الأحياء السكنية في مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم.

يأتي ذلك وسط تحذيرات أممية ودولية، من تفاقم الأوضاع وسط المدنيين في البلاد، إذ حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن النزاع في السودان يأخذ منعطفا “أكثر خطورة” على المدنيين.

وقال تورك في بيان أمس الجمعة، إن “الوضع بالنسبة إلى المدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى.. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفا أكثر خطورة”.

واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، السبت، وطرد قوات الدعم السريع التي سيطرت على هذه الولاية في ديسمبر/كانون الأول عام 2023.

ووثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هجومين بولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى، ووقع الهجومان في مخيمين يبعدان نحو 40 كيلو مترًا عن ود مدني.

وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف عرقية ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها بارتكاب إبادة جماعية الأسبوع الماضي، لكن وردت أيضا تقارير عن استهداف مدنيين بسبب انتمائهم العرقي في المناطق التي يُسيطر عليها الجيش السوداني.

واتُّهم طرفا النزاع السوداني باستهداف مدنيين وبالقصف العشوائي لمناطق مأهولة، كما اتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي وعنف جنسي منهجي وبحصار بلدات بكاملها.

وأدّت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون سوداني، وإلى أزمة إنسانية كبيرة وفق الأمم المتحدة التي تقدر بأن أكثر من 30 مليون سوداني، أكثر من نصفهم أطفال، بحاجة إلى المساعدة بعد 20 شهرا من الحرب.

من ناحية أخرى، فرضت دولة جنوب السودان حظرا للتجوال بعدما تحولت احتجاجات إلى أعمال نهب لمتاجر يملكها سودانيون في العاصمة جوبا مساء الخميس، حسبما قالت الشرطة أمس الجمعة.

وشهدت جوبا تظاهرة مساء الخميس احتجاجا على تقارير تحدثت عن مقتل 29 مواطنا من جنوب السودان في ود مدني في ولاية الجزيرة السودانية المجاورة، حيث تدور حرب.

وتحولت التظاهرة إلى أعمال نهب للمحال التجارية التي يملكها مواطنون شماليون “من السودان المجاور”، وأطلقت الشرطة النار لتفريق المتظاهرين مساء الخميس.

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، بدا أن الهدوء عاد إلى جوبا، رغم حدوث إطلاق نار متقطع، وظلت معظم المحال التجارية مغلقة، وانتشرت قوات الجيش والشرطة عند تقاطعات رئيسة.

📍 #Sudan’s Wad Medani, Aj Jazirah State:

Conflict has damaged or destroyed public infrastructure, including its main hospital.

Among priority needs: food, water, sanitation, hygiene, health & protection services.

Explosive hazards pose risks for people returning home. More 👇

— UN Humanitarian (@UNOCHA) January 17, 2025