الشيباني: نتطلع إلى استعادة مقعد سوريا بالجامعة العربية ونحضّر لمؤتمر وطني شامل (شاهد)

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن تطلع بلاده إلى استعادة مقعدها بالجامعة العربية، مشيرا إلى العمل على عقد مؤتمر وطني يضم مكونات الشعب كله.

وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة دمشق، اليوم السبت، مع الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي “نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري”.

قائد الإدارة السورية الجديدة #أحمد_الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع وفد جامعة الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.#سوريا_الجديدة pic.twitter.com/NU3fl3pMOK — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 18, 2025

ودعا الشيباني الدول العربية إلى التفاعل مع سوريا بشكل سريع، لكي تقوم بلاده بالدور المطلوب منها، كما دعاها إلى المساهمة في جهود إعادة إعمار سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وقال الشيباني “مستمرون في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة ونناشد المجتمع الدولي لإعادة النظر في العقوبات”، وأكد التزامهم بتحقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والسياسي في البلاد.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان مع وفد جامعة الدول العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية.#سانا pic.twitter.com/rxVUq0QeJ6 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 18, 2025

وفد الجامعة العربية

من جانبه قال حسام زكي إن زيارتهم إلى دمشق هي الأساس لإعداد تقرير لجميع الدول العربية حول الوضع في سوريا، مشيرًا إلى أن الوفد سيقدم رؤيته لتكون الدول العربية جميعها على الاتجاه ذاته من سوريا.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى العقوبات على سوريا، وقال إنها “لم يعد لها مبررات الآن”.

🔷أعرب وزير الخارجية السوري عن تطلع بلاده لفتح صفحة جديدة مع الدول العربية،

🔷ودعا إلى مؤتمر وطني لعودة اللاجئين،

🔷مشيراً إلى استعداد سوريا لتسهيل الاستثمار وإعادة الإعمار.#تلفزيون_سورياhttps://t.co/WUEjQIzguO — تلفزيون سوريا (@syr_television) January 18, 2025

وقال حسام زكي، إن سوريا بلد محوري وما يحصل فيه يؤثر في الدول العربية.

وكان وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية برئاسة حسام زكي الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام وصل إلى دمشق، حيث استقبله القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.