بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شابا فلسطينيا عند حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس “تم إحباط محاولة طعن في معبر قلنديا، بعد أن قامت قوات حرس الحدود باعتقال مشتبه فيه وإطلاق نار تحذيري في الهواء”.

وأضافت “تبيَّن أن المشتبه فيه، وهو فلسطيني من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، كان يحمل سكينا. تم إلقاء القبض عليه حيث يجري التحقيق معه لاستكمال الإجراءات القانونية”.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية قولهم “إن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا لم تُعرف هويته بعد، عقب إطلاق النار تجاهه، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن”.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين بعد اعتقال الشاب.

تم إحباط محاولة طعن في معبر #قلنديا، بعد أن قامت قوات حرس الحدود بتوقيف مشتبه به وإطلاق نار تحذيري في الهواء. تبين أن المشتبه به، وهو فلسطيني من منطقة #يهودا_والسامرة، كان يحمل سكينًا. تم إلقاء القبض عليه حيث يجري التحقيق معه لاستكمال الإجراءات القانونية. pic.twitter.com/ICyGY5Ij7M — شرطة اسرائيل- israel police (@Israelpolice_Ar) January 18, 2025

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين

في السياق، أصيب 3 فلسطينيين في اعتداءات لمستوطنين إسرائيليين شمال الضفة الغربية، في حين اقتحمت قوات إسرائيلية بلدات فلسطينية عدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع سكان بعضها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مواطنا أصيب في اعتداء للمستوطنين بقرية يتما، جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة.

وأضافت أن مستوطنين من مستوطنة “رحاليم” هاجموا منازل المواطنين (في قرية يتما) بالحجارة وغاز الفلفل، مما أدى إلى إصابة مواطن بجروح وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشمالي الضفة، ذكرت الوكالة “أن عددا من المستوطنين المسلحين اعتدوا بالضرب على شابين شمال شرق مدينة طوباس، وقد نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وإلى الشرق من مدينة رام الله (وسط)، أفادت الوكالة بأن عددا من المستوطنين معهم كلاب مفترسة اقتحموا منطقة الخلايل في قرية المغير، بحماية من جيش الاحتلال الذي كان موجودا في المنطقة، وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء.

وقالت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو إن مستوطنين أتلفوا ممتلكات فلسطينية في تجمُّع بدوي شمال غرب مدينة أريحا (شرق).

وأضافت المنظمة في بيان أن عددا من المستوطنين اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام تجمع عرب المليحات، وأفلتوها تأكل أعلاف المواطنين وحزم القش الخاصة بالبدو، مما أدى إلى إتلاف الأعلاف وتخريب الممتلكات.

وعلى صعيد اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من بلدة قصرة (جنوب نابلس)، مما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، من دون الإبلاغ عن إصابات.

وجنوب نابلس أيضا، اقتحمت آليات عسكرية وسط بلدة أودلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وفق الوكالة، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وخلال عام 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، حسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).