تعرف إلى جدول الأعمال النهائي.. استعدادات في “الكونغرس” لحفل تنصيب ترامب (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن مراسم التنصيب، المقررة الاثنين الموافق 20 يناير/كانون الأول 2025، ستتم داخل مبنى “الكونغرس” بدلًا من الواجهة الغربية المفتوحة المطلة على حديقة “ناشيونال مول”، وذلك بسبب توقعات الطقس البارد والرياح القوية في واشنطن، يوم التنصيب.

وتعد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي هي الأكثر شهرة من بين الاحتفالات العديدة التي تقام في مبنى “الكابيتول”، وتقام كل 4 سنوات في يوم 20 يناير أو 21 يناير، إذا وافق يوم 20 الأحد.

وأحاطت السلطات مبنى “الكونغرس” وحديقة “الناشيونال مول” بالسياج الحديدي لتأمين حفل التنصيب الذي يجري الإعداد له بالتنسيق بين لجنة ترامب الخاصة بتنصيبه ولجنة تابعة لـ”الكونغرس”.

220 ألف تذكرة

تستوعب منصة التنصيب الرئاسية ما يقرب من 1400 ضيف بما في ذلك أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقضاة المحكمة العليا والرؤساء السابقون والرئيس ونائب الرئيس وعائلاتهم، كما يجري توزيع أكثر من 220 ألف تذكرة لحفل التنصيب لمن يرغب في مشاهدته من حديقة “الناشيونال مول”.

جدول أعمال التنصيب

وأعلنت لجنة التنصيب التابعة للرئيس المنتخب جدول أعمالها للأسبوع المقبل الذي يتضمن حفل استقبال وعرضا للألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة ستيرلينغ بولاية فرجينيا، السبت 18 يناير/كانون الثاني، حيث يحضر مرشحو ترمب للمناصب الوزارية حفل استقبال وعشاء مع الرئيس ونائبه.

ويوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني ستقام مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة آرلينغتون الوطنية، ثم يلقي ترامب كلمة في ساحة “كابيتال وان” في واشنطن.

أما يوم التنصيب 20 يناير، فسيبدأ بقداس في كنيسة القديس يوحنا القريبة من البيت الأبيض، يليه تناول الشاي في البيت الأبيض مع الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

وعند وقت الظهيرة من المقرر أن يؤدي ترامب ونائبه جي دي فانس اليمين الدستورية.

ثم يلي ذلك الوداع الرسمي للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعدها يتوجه ترامب إلى غرفة الرئيس بالقرب من قاعة مجلس الشيوخ، حيث من المعتاد أن يوقّع على الترشيحات.

وبعد مراسم التوقيع، ستقام مأدبة غداء تستضيفها اللجنة المشتركة للتنصيب في “الكونغرس”، ثم سينطلق الموكب من مبنى “الكابيتول” على طول شارع بنسلفانيا إلى البيت الأبيض.

وبعد ذلك سيحضر ترامب 3 حفلات من المتوقع أن يلقي فيها كلمات.