“حتى الرمق الأخير”.. كتائب الأقصى تقصف قوات الاحتلال في نتساريم (فيديو)

عرضت كتائب شهداء الأقصى، يوم السبت، مقطعا مصورا لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور “نتساريم”، وسط قطاع غزة، بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويُظهر المقطع عملية تجهيز الصواريخ ثم إطلاقها مع قذائف الهاون.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في بيان مقتضب إن المقطع لمشاهد من “قصف قوات العدو الصهيوني ومقرات القيادة والسيطرة التابعة للعدو الصهيوني في محور ‘نتساريم’ بصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون”.

وختمت الكتائب المقطع بعبارة “حتى الرمق الأخير” باللغتين العربية والعبرية.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء السبت “قنص جندي صهيوني شرق مدينة غزة”، قبل ساعات من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، نشرت سرايا القدس مقطعا مصورا لقصف موقع “زكيم” العسكري و”سديروت” ومستوطنات غلاف غزة.

كما عرضت مقطعا مصورا لتدمير آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، جنوب غرب مدينة غزة، بتفجير عبوة أرضية مزروعة سابقًا.

وأعلنت سرايا القدس قصف مستوطنة “نير عام” في غلاف غزة بصواريخ من طراز (بدر 1).