حكومة غزة تكشف معالم خطتها للتعامل مع وقف إطلاق النار بالقطاع

أعلنت حكومة غزة الانتهاء من وضع خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، بوساطة دولية وإقليمية.

وقالت الحكومة في بيان صدر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن الخطة تتضمن إجراءات ميدانية عاجلة لضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا، بما يشمل تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين.

وأضاف البيان أن فِرقًا حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات ستباشر تنفيذ الخطة ميدانيًّا لضمان سلامة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وأكدت حكومة غزة جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل في هذه الخطة، وسيكون على رأسها الشرطة والبلديات وفرق المتابعة الميدانية للقيام بدورها في تنفيذ الأهداف، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ووفق البيان، ستعمل الشرطة على حفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات، بينما ستتولى البلديات مهام تنظيف المناطق المتضررة، وإعادة فتح الشوارع، وتأهيل البنية التحتية، بما يشمل تمديدات المياه والكهرباء.

توقيت بدء وقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة (06.30 بتوقيت غرينتش).

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر حسابه بمنصة إكس “بناءً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء، سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني بالتوقيت المحلي في غزة”.

وأضاف “نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية”.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.