“حلّل يا دويري”.. جيش الاحتلال يلقي منشورات في النصيرات وإعلام المقاومة يرد (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بقيام الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حملت عناوين منها “هل النصر قريب أم ليس بعد؟” و”حلّل يا دويري”، وذلك على خلفية مشاهد من الدمار في غزة.

ويأتي ذلك قبل أقل من يوم من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، صباح يوم غد الأحد.

منشورات ألقاها الاحتلال على مخيم النصيرات#غزة_تنتصر pic.twitter.com/jU4USFWXqM — Lina Nsour (@LinaNsour0) January 18, 2025

إعلام المقاومة يرد

وردَّ إعلام المقاومة الفلسطينية على منشورات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال إن الاحتلال يحاول كسر الجبهة الداخلية الفلسطينية.

وتعليقًا على المنشورات، قال عبر تلغرام “هذه هي رواية الاحتلال الذي يحاول تحقيق مصالحه وكسر الجبهة الداخلية الفلسطينية”.

“الاحتلال المهزوم”

كما رد فلسطينيون بكلمات ساخرة على منشورات الجيش الإسرائيلي، وقال أحد المعلقين “الاحتلال المهزوم يلقي مناشير على مخيم النصيرات وغرب البريج”.

الاحتلال المهزوم يلقي مناشير على مخيم النصيرات وغرب البريج، بصراحة أنا ضحكت😂! pic.twitter.com/5SAI55p3IT — الأحداث العالمية (@A7DATH_M) January 18, 2025

توقيت وقف إطلاق النار

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة (الساعة 06.30 بتوقيت غرينتش).

أبو حمزة يحذر: خيار الساعات الأخيرة للأسرى الإسرائيليين بيد جيش الاحتلالhttps://t.co/x8Icyv4bLI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025

ومع ذلك، تواصل إسرائيل قصف القطاع منذ إعلان التوصل إلى اتفاق، وبعد إحصاء أكثر من 100 شهيد حتى الجمعة، أكدت وزارة الصحة في غزة السبت أن “الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و83 مصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، اليوم السبت، إن “الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه العدوانية، ولم يفلح إلا في ارتكاب جرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية”.