حولتها إلى حطام.. زرع عبوات أرضية وتفجيرها في آلية عسكرية إسرائيلية بمدينة غزة (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع “فيديو” يوثق لحظة تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة أرضية مزروعة مسبقًا، جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع.

ويظهر في المقطع مشاهد توضح عملية زرع العبوات الأرضية مسبقًا، يليها دخول رتل من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة التفخيخ، ثم لحظة انفجار العبوات بإحدى الآليات العسكرية، وتصاعد الدخان من الموقع، كما توثّق المشاهد تحوّل الآلية المستهدفة إلى حطام نتيجة الانفجار.

ولاحظت وسائل إعلام إسرائيلية خلال الأيام الماضية، ارتفاعًا في عدد الجنود القتلى في عمليات نفّذها مسلحون فلسطينيون في المنطقة بما فيها تفجير عبوات ناسفة عن بعد بالدوريات والدبابات.

وبينما تعلن إسرائيل جانبًا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيمًا صارمًا على معظم الخسائر، وفق مراقبين.​