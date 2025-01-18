زياد النخالة: المقاومة فرضت على الاحتلال اتفاقا مشرفا لوقف الحرب على غزة (فيديو)

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة إن المقاومة فرضت على الاحتلال الإسرائيلي اتفاقًا مشرفًا لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأكد النخالة في كلمة، اليوم السبت، ان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة “واجه بشجاعة نادرة الظلم والإجرام والقتل والتدمير، وخرج مرفوع الرأس عزيزًا كريمًا بمقاومته”.

وأضاف أن “الدم الفلسطيني سيكون شاهدًا على ظلم العالم وزيف المفاهيم الإنسانية المشوهة”.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتلي المقاومة في قطاع غزة “وقفوا موحدين بكل إرادة وتصميم، ولم ينكسروا ولم يتراجعوا، وقاتلوا ببسالة قل نظيرها”.

وأضاف أن الشعب في قطاع غزة أسَّس بتضحياته وصموده لمستقبل أكثر إشراقًا وأملًا بالحرية لأجيال قادمة.

وأكد النخالة أن المقاومة خرجت من المعركة وسلاحها بيدها، وفرضت على الاحتلال الإسرائيلي ما حددته منذ اليوم الأول من الحرب على قطاع غزة رغم كل ما لحق بها من خسائر وتضحيات.

وشدَّد على أن الشعب الفلسطيني “لن يستسلم للقتلة والمجرمين والمحتلين ومؤيديهم”.

وقال النخالة إن المقاومة لم تلق سلاحها، وما زالت في الميدان “من غزة إلى جنين، خاصة في كتيبة جنين وكتائب الضفة الباسلة”.

وأضاف أن الجبهة الداخلية الفلسطينية بحاجة إلى الوحدة والتكافل والتضامن في المرحلة القادمة بشكل يكاد يكون أكثر أهمية وتحديًا من قتال الاحتلال.

ودعا النخالة العرب والمسلمين دولًا وشعوبًا إلى التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مؤكدًا ثقته بأنهم لن يتخلوا عنه.

ووجَّه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي التحية لجبهات الإسناد ولمن قاتلوا منذ اليوم الأول للمعركة في لبنان واليمن والعراق وإيران.

كما وجَّه النخالة الشكر إلى قطر ومصر على جهودهما لوقف الحرب على قطاع غزة.