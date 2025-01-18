شاهد: لحظة تنفيذ عملية طعن في تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، إن شخصًا أصيب بجروح خطرة نتيجة عملية طعن في تل أبيب.

وأضافت الشرطة في بيان أن التحقيق الأولي أظهر أن مسلحًا هاجم بسكين أحد الأشخاص في منطقة المطاعم بشارع لبونتين جنوبي تل أبيب، مما أسفر عن إصابته بجروح خطرة.

وذكر البيان أن أحد المارة المسلحين أطلق النار على مُنفذ العملية مما أسفر عن مقتله، مشيرًا إلى قيام الشرطة بتمشيط المنطقة بمساندة مروحية.

وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة في المطعم لحظة تنفيذ العملية.

وقالت الشرطة إنها نشرت قواتها في أماكن عدة بالمدينة، وإن جهاز الشاباك يتولى التحقيق في الحادث.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مُنفذ عملية الطعن في تل أبيب هو صلاح يحيى من طولكرم، وأنه دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية.

وتأتي عملية الطعن قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.