سياسة|اليمن

صاروخ من اليمن يفجر إنذارات في تل أبيب ويدفع إسرائيل إلى تعليق الرحلات الجوية (شاهد)

دوي صافرات الإنذار سُمع صداها في الضفة المحتلة

مدة الفيديو 01 دقيقة 40 ثانية 01:40
18/1/2025

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق في وسط إسرائيل، وسُمع صداها في قرى غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في اعتراض الصاروخ، فيما تُجري طواقم الاحتلال عمليات تفتيش في مطار اللد المحتل (بن غوريون) للتأكد من عدم وجود شظايا ناتجة عن الهجوم.

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ونشرت هيئة البث الإسرائيلية عبر منصة إكس صورًا لشظايا الصاروخ، وعلّقت “إطلاق النار من اليمن: حددت الشرطة موقعي إطلاق نار، أحدهما في بار جيورا والآخر في موفا بيتار. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن رجال الإطفاء توجّهوا إلى منطقة “بئر يعقوب” بعد ورود تقارير عن سقوط حطام جراء الاعتراض، كما ذكرت أن إسرائيل قررت وقف عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار في الفترات القادمة كإجراء احترازي.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن شظايا صاروخية سقطت بالقرب من بيتار عيليت، فيما لم تعلن السلطات الإسرائيلية حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.

ومساء الجمعة، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مهاجمة أهداف إسرائيلية في مدن تل أبيب وإيلات وعسقلان، واستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر بصواريخ ومسيَّرات.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات، أمس الجمعة، 900 مظاهرة باركت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي اعتبرته “انتصارا للمقاومة الفلسطينية” ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 469 يوما.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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