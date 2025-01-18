المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يزور دمشق ويلتقي أحمد الشرع

التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، الجمعة، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في خطوة تعكس تحولا جذريا في العلاقة بين سوريا والمحكمة الدولية بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني استقبلا وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة خان.

وأوضح بيان صادر عن مكتب خان أن زيارته لدمشق جاءت بدعوة من الحكومة الانتقالية السورية لبحث سبل التعاون في مجال المساءلة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.

وتعد هذه الزيارة تحولا لافتا في موقف سوريا من المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم يسمح نظام الأسد السابق للمحكمة بالعمل في البلاد، كما لم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في الدول الموقعة عليه.

وتأتي زيارة خان بعد أيام من دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق “العدالة الانتقالية” في سوريا، معتبرا الأمر “بالغ الأهمية” في ظل الإدارة الجديدة.

وكان تورك قد أعرب الشهر الماضي عن أمله في أن تصادق السلطات السورية الجديدة على نظام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة بناء نظام قضائي محلي يضمن محاكمات عادلة.

ويشكل ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا، إضافة إلى قضية المقابر الجماعية، أحد أبرز التحديات أمام الإدارة الجديدة التي تعهدت بتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات السابقة وملاحقة المتورطين فيها.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة الأممية للتحقيق بالجرائم في سوريا في كانون الأول/ديسمبر الماضي إمكانية إيجاد أدلة كافية لمحاكمة المتورطين بارتكاب جرائم ضد القانون الدولي، مشددا على ضرورة حماية هذه الأدلة وحفظها.

وتعلق آمال كبيرة على إطلاق عملية مساءلة وطنية في سوريا، إضافة إلى منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في البلاد، خاصة بعد إحباط مساعي سابقة في هذا الاتجاه بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار فرنسي في الأمم المتحدة عام 2014.