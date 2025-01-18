من قلب تمركز آليات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف مواقع عسكرية ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ (فيديو)

نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مقطعًا مصورًا لما قالت إنه لإطلاق رشقات صاروخية اتجاه موقع “زكيم” العسكري و”سديروت” ومستوطنات غلاف غزة.

وبثت السرايا مقطعًا مصورًا، اليوم السبت، عبر حسابها على تلغرام مصحوبًا بعنوان “شاهد.. سرايا القدس تعرض مشاهد من تربيض وقصف «القوة الصاروخية» برشقات صاروخية موقع زكيم العسكري وسديروت ومغتصبات غلاف غزة”.

وقالت السرايا إن الاستهداف انطلق من قلب تمركز آليات الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي السرايا وهو يقوم بإعداد منصة إطلاق الصواريخ، ومن ثم قصف المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ويأتي القصف قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ، غدًا الأحد، في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة (06.30 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت سابق اليوم، حذّر أبو حمزة، الناطق العسكري باسم سرايا القدس، من أن استمرار قصف الاحتلال الكثيف على قطاع غزة في الساعات الأخيرة قد يؤدي إلى مقتل الأسرى الإسرائيليين الذين تعمل المقاومة على استكمال الترتيبات الميدانية لإطلاق سراحهم.

وأكد في بيان عبر تلغرام أن أهالي الأسرى الإسرائيليين يجب أن يطالبوا جيش الاحتلال بوقف الغارات، مشددًا على أن كثافة القصف تدفع نحو مسارين: إما أن تستقبل العائلات أبناءها في التوابيت أو في البيوت، معقبًا “خيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.