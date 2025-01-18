“هذا شرط الحرية في بلادنا”.. صحفي أمريكي قاطع بلينكن يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث (فيديو)

قال الصحفي الأمريكي سام حسيني في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الجمعة، إن الحريات في الولايات المتحدة مسموح بها “بشرط ألا تستخدمها بشكل لا يروق للسلطات، وإلا ستتعرض لملاحقتها”.

وكان الصحفيان سام حسيني وماكس بلومنثال قاطعا خطاب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، احتجاجًا على سياسات الولايات المتحدة في دعمها غير المشروط لإسرائيل خلال عدوانها على غزة.

وأضاف حسيني، الذي قام رجال الأمن بإخراجه بالقوة من قاعة المؤتمر الصحفي لبلينكن، أنه “كان يتم تهميشه وتجاهل الأسئلة التي يطرحها، ولهذا أصر في هذا المؤتمر الصحفي على طرح الأسئلة التي يريدها على بلينكن”، بشأن تورّطه في الإبادة في غزة.

بعد الاعتداء عليه في قاعة الخارجية الأمريكية.. الصحفي #سام_حسيني: الحرية في أمريكا مسموح بها إلى أن تُستخدم بشكل لا يروق للسلطات@samhusseini pic.twitter.com/hmWw09W6xM — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 17, 2025

ووجّه حسيني انتقادات حادة لبلينكن، وقال له “أنت مجرم، لماذا لا تمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟”.

وذكر أن رجال الأمن قاموا بتقييد يديه وسحبه إلى خارج قاعة المؤتمرات الصحفية، وأنه لا يعرف ما إذا كان سوف يسمح له بحضور المؤتمرات الصحفية في الخارجية الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب.

لم تكن مفاجئة

وقال حسيني إن مواقف بلينكن الداعمة لإسرائيل لم تكن مفاجئة له، وذلك لأن “بلينكن وعائلته من الصهاينة لهم تاريخ طويل في دعم إسرائيل”.

وبيّن أنه على الرغم من أن الشرطة في الولايات المتحدة لا تلاحق الصحفيين وتعتقلهم في منازلهم، كما يحدث في دول أخرى، لكن قد يتعرضون للعنف كما حدث معه في قاعة وزارة الخارجية.

خرق القانون الدولي

ونوّه حسيني أنه طرح تساؤلات عن مدى التزام الحكومة الأمريكية باتفاقية جنيف في سياستها تجاه إسرائيل، وهو “ما أزعج السلطات لأنها لا تريد الاعتراف بأنها تخرق القانون الدولي”، مشيرا إلى أن دوره هو “كشف ازدراء الحكومة الأمريكية لاتفاقية جنيف والقانون الدولي”.

وأكد أن المسؤولين الأمريكيين يقومون بخداع الرأي العام عن عمد، بشأن سياستهم تجاه إسرائيل، وضرب مثلا بأنه سأل عن البرنامج النووي الإسرائيلي فكان الرد من جانب مسؤولين أمريكيين أنهم “لا يعرفون عنه شيئًا”، وهذا أمر يدعو للسخرية كما قال.

كيف تراوغ السلطات الأمريكية في الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن الوضع في #غزة؟@samhusseini pic.twitter.com/yd6CszUFcS — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 17, 2025

وأضاف أنهم “يحاولون إخفاء العنف الذي تمارسه إسرائيل والتستّر عليه، ويتعمّدون عدم كشفه للعالم”.

وأوضح أن المؤسسة السياسية الأمريكية “تحاول تطويع القانون الدولي واستخدامه كسلاح ضد قادة دول أخرى، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقادة دول إفريقية، وضد قادة حركات مقاومة مثل حركة حماس، لكنها لم تطبق القانون الدولي على قادتها وزعمائها وحليفتها الأولى، إسرائيل”.

وأشار إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، نجح مؤخرًا في تطبيق قانون المحكمة على مسؤولين إسرائيليين، حين أصدر أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

“إرثك هو الإبادة الجماعية”

وفي المؤتمر ذاته قال ماكس بلومنثال لبلينكن “كل فرد في هذه الغرفة يعرف أنه كان لدينا اتفاق لكنك تركت إسرائيل تواصل قصف غزة”.

وتابع بلومنثال موجهًا تساؤلاته إلى بلينكن “لماذا سمحت بمذبحة لأصدقائي؟ لقد ساعدت في تدمير ديننا اليهودي بالارتباط بالفاشية (في إسرائيل)”.

وأضاف مخاطبًا بلينكن “لقد رفعت العلم الأبيض أمام نتنياهو، رفعت العلم الأبيض أمام الفاشيين في إسرائيل“.

ووجّه تساؤلات إلى بلينكن “لماذا سمحت بهولوكست العصر في غزة؟ هل تخضع لإسرائيل؟ ما شعورك أن يكون إرثك هو الإبادة الجماعية في غزة؟”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي كبير نحو 47 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 آلاف جريح، بخلاف آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.