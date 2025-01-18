داخلية غزة تعلن بدء الانتشار في محافظات القطاع كافة فور سريان وقف إطلاق النار

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن أجهزة الوزارة ستبدأ الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة، حيز التنفيذ.

ودعت الوزارة في بيان اليوم السبت، المواطنين جميعًا إلى المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكّل خطرًا على حياتهم.

الانتشار في محافظات غزة

وقال البيان “أمام الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه في هذه الملحمة التاريخية، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف الحرب ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالخدمة فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ”.

كما دعت الوزارة المواطنين، إلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، وإلى الالتزام بالتوجيهات والتعليمات كافة التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام المقبلة.

استهداف وزارة الداخلية

وقالت الوزارة إن الاحتلال ركّز على استهداف وزارة الداخلية والأمن الوطني محاولًا ضرب أحد عوامل صمود الشعب، وأضافت “رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد”.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها “تصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة“.

وجاء بيان الداخلية في أعقاب إعلان وزارة الخارجية القطرية أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لغزة.