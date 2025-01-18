سياسة|الولايات المتحدة

وسط تصفيق.. وزراء في إدارة بايدن يغادرون مقار عملهم للمرة الأخيرة قبيل تنصيب ترامب (شاهد)

في إطار انتقال السلطة

وزير العدل الأمريكي، ميريك غارلاند أثناء مغادرته مقر الوزارة بعد انتهاء ولايته (وسائل التواصل)
18/1/2025-|آخر تحديث: 18/1/202503:46 PM (توقيت مكة)

وسط تصفيق واحتفاء، غادر وزراء الدفاع والخزانة والعدل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقار عملهم للمرة الأخيرة، في إطار انتقال السلطة مع انتهاء ولاية الإدارة الحالية.

ويأتي هذا التحرّك ضمن الإجراءات “البروتوكولية” المعتادة لتسليم المناصب إلى الفريق الوزاري الجديد، وسط ترقّب للإدارة المقبلة وما ستحدثه من تغييرات في السياسات الدفاعية والمالية والقضائية للولايات المتحدة.

وتتضمن إجراءات الانتقال الحكومي التقليدية، تسليم المهام بشكل رسمي، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتسلم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فصلًا جديدًا في سياساتها الداخلية والخارجية مع بدء ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

يشار إلى أن حفل تنصيب ترامب سيقام بعد غد الاثنين، والجمعة أعلن ترامب عبر منصته الإلكترونية “تروث سوشيال” أن مراسم تنصيبه ستقام داخل مبنى “الكونغرس” بدلا من الواجهة الغربية المفتوحة المطلة على حديقة “ناشيونال مول”، بسبب توقعات الطقس البارد والرياح القوية في العاصمة واشنطن يوم 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح ترامب أن حفل التنصيب سيُنقل بالكامل إلى الداخل، في خطوة غير معتادة تعيد إلى الأذهان آخر مرة أفسد فيها الطقس البارد حفل التنصيب في الهواء الطلق عام 1985، عندما أدى الرئيس الأسبق رونالد ريغان اليمين الدستورية لولايته الثانية داخل مبنى “الكونغرس”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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