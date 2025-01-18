وسط تصفيق.. وزراء في إدارة بايدن يغادرون مقار عملهم للمرة الأخيرة قبيل تنصيب ترامب (شاهد)

وسط تصفيق واحتفاء، غادر وزراء الدفاع والخزانة والعدل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقار عملهم للمرة الأخيرة، في إطار انتقال السلطة مع انتهاء ولاية الإدارة الحالية.

Secretary Yellen, clapped out at Treasury. pic.twitter.com/OQEhII0jX1 — HansNichols (@HansNichols) January 17, 2025

ويأتي هذا التحرّك ضمن الإجراءات “البروتوكولية” المعتادة لتسليم المناصب إلى الفريق الوزاري الجديد، وسط ترقّب للإدارة المقبلة وما ستحدثه من تغييرات في السياسات الدفاعية والمالية والقضائية للولايات المتحدة.

Lloyd Austin gets a spirited “clap out” as he left the Pentagon for the last time as Defense Secretary moments ago. pic.twitter.com/42fTibBIyW — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) January 17, 2025

وتتضمن إجراءات الانتقال الحكومي التقليدية، تسليم المهام بشكل رسمي، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتسلم الإدارة الجديدة مسؤولياتها، ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة فصلًا جديدًا في سياساتها الداخلية والخارجية مع بدء ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

Thank you for your service, Mr. Attorney General! pic.twitter.com/Lp9cbtuLQT — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 18, 2025

يشار إلى أن حفل تنصيب ترامب سيقام بعد غد الاثنين، والجمعة أعلن ترامب عبر منصته الإلكترونية “تروث سوشيال” أن مراسم تنصيبه ستقام داخل مبنى “الكونغرس” بدلا من الواجهة الغربية المفتوحة المطلة على حديقة “ناشيونال مول”، بسبب توقعات الطقس البارد والرياح القوية في العاصمة واشنطن يوم 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح ترامب أن حفل التنصيب سيُنقل بالكامل إلى الداخل، في خطوة غير معتادة تعيد إلى الأذهان آخر مرة أفسد فيها الطقس البارد حفل التنصيب في الهواء الطلق عام 1985، عندما أدى الرئيس الأسبق رونالد ريغان اليمين الدستورية لولايته الثانية داخل مبنى “الكونغرس”.