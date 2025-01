وسط تصفيق.. وزراء في إدارة بايدن يغادرون مقار عملهم للمرة الأخيرة قبيل تنصيب ترامب (شاهد)

وسط تصفيق واحتفاء، غادر وزراء الدفاع والخزانة والعدل في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقار عملهم للمرة الأخيرة، في إطار انتقال السلطة مع انتهاء ولاية الإدارة الحالية.

ويأتي هذا التحرّك ضمن الإجراءات “البروتوكولية” المعتادة لتسليم المناصب إلى الفريق الوزاري الجديد، وسط ترقّب للإدارة المقبلة وما ستحدثه من تغييرات في السياسات الدفاعية والمالية والقضائية للولايات المتحدة.

Lloyd Austin gets a spirited “clap out” as he left the Pentagon for the last time as Defense Secretary moments ago. pic.twitter.com/42fTibBIyW

— Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) January 17, 2025