وسط خروقات وتحذيرات أممية من التوغلات الإسرائيلية.. هكذا علق الرئيس اللبناني الجديد (فيديو)

توغّلت قوات الجيش الإسرائيلي داخل وادي السلوقي جنوبي الليطاني، وداهمت عددًا من المنازل في الحي الغربي قرب “بركة الطيري” اللبنانية، وسط إطلاق نار كثيف قبل أن تتراجع إلى الأطراف الشرقية للبلدة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بتوغل آليات الاحتلال في حي الدبش بمدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلن فريق من الصليب الأحمر اللبناني أنه يعمل بالتعاون مع الجيش اللبناني على انتشال جثامين 3 شبان قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي في جبل السدانة في أطراف شبعا جنوبي لبنان، قبل أكثر من أسبوع.

تعليق الرئيس اللبناني

وأكد الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل و(حزب الله) اللبناني، الذي تم توقيعه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وشدد غوتيريش على أنه سيبذل قصارى جهده لضمان انسحاب آمن للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في الموعد المحدد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

جلسة استماع مجلس الأمن

وكانت الأمم المتحدة، قد طالبت إسرائيل، الجمعة، بالانسحاب الفوري من أراضي لبنان، مؤكدة أن التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية ينتهك القرارات الأممية.

وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة استماع بشأن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وخلال الجلسة أكد جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام في إحاطة أمام المجلس، عددًا من النقاط الأساسية:

وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مستمر رغم بنيته الهشة.

السلطات اللبنانية جددت التزامها بالحفاظ على وقف إطلاق النار والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006.

تقديم خطة تدريجية تتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر قوات الجيش اللبناني بالمنطقة، خلال اجتماع آلية وقف إطلاق النار الذي عقد في 6 يناير/كانون الثاني الحالي.

ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان قبل انتهاء مهلة الـ60 يومًا بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار.

إسرائيل دمرت بعض الأنفاق والمباني والأراضي الزراعية، كما نفذت غارات جوية، وانتهكت الأجواء اللبنانية.

المطالبة بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي اللبنانية وقبل نهاية الفترة المعلنة.

خروقات إسرائيل

منذ 27 نوفمبر، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل و(حزب الله) بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و68 قتيلا و16 ألفا و670 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر.