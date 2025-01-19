“أطلقوا النار على جثامين الشهداء”.. فصائل المقاومة في جنين تتهم السلطة بنقض الاتفاق بشأن المخيم

اتهمت فصائل بالمقاومة الفلسطينية في جنين، اليوم الأحد، السلطة بنقض اتفاق وقف الاشتباكات في مخيم جنين بين الطرفين.

جاء ذلك في بيان مشترك لكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، وكتائب القسام، وكتائب الأقصى -شباب الثأر والتحرير.

وقال البيان إن الفصائل قامت “بالالتزام بكل الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه مع السلطة بواسطة اللجنة برئاسة رئيس لجان الإصلاح في الضفة الغربية الأخ داود الزير وكافة أعضاء اللجنة”.

وأضاف البيان أن فصائل المقاومة كانت على “مسؤولية عالية في الالتزام الكامل بكل ما تعهدنا به وبعد كل ما قدمناه من تنازلات من أجل حقن الدم الفلسطيني”، موضحا أن مطلبها الوحيد كان هو قيام السلطة “بسحب جميع القناصة والقوات التي تحاصر مخيم جنين وذلك بسبب الوضع الأمني الطارئ الذي يحدث الآن فوق سماء مخيم جنين وكثافة طيران القصف والاستخبارات الصهيوني”.

واتهم البيان السلطة “بإطلاق النار على جثامين الشهداء بعد قصفهم (من قبل الاحتلال) وهم ملقون على الأرض ومنع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم من أجل إسعافهم”.

وحمل بيان فصائل المقاومة في جنين السلطة “المسؤولية الكاملة عما سوف يحدث بعد هذه اللحظة”، متهما إياها بنقض الاتفاق.

وقال البيان إنه “لن يكون هناك أي اتفاق آخر معهم (السلطة الفلسطينية) بعد اليوم”.

وقبل أيام، قالت تقارير إنه تم التوصل إلى اتفاق بين كتيبة جنين وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية ينهي الاشتباكات في مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، التي بدأت مع مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأسفرت المواجهات بين الجانبين عن مقتل أكثر من 15 شخصا، بينهم مدنيون وأشخاص من أجهزة الأمن.

وتقول أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إنها تلاحق “خارجين عن القانون”، في حين تتهمها الفصائل “باستهداف المقاومة”.