أول كلمة لأبو عبيدة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما جاء فيها (فيديو)

أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، التزام الكتائب باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وشدد أبو عبيدة، اليوم الأحد، في أول كلمة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، على حرص الكتائب على تنفيذ كل بنود الاتفاق، داعيا الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: