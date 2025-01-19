أول كلمة لأبو عبيدة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار.. هذا ما جاء فيها (فيديو)
19/1/2025
أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، التزام الكتائب باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
وشدد أبو عبيدة، اليوم الأحد، في أول كلمة بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، على حرص الكتائب على تنفيذ كل بنود الاتفاق، داعيا الوسطاء لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام:
- عملية طوفان الأقصى قدمت نموذجا فريدا للصمود وصناعة التاريخ.
- شعبنا قدم من أجل حريته ومقدساته وأرضه قافلة عظيمة من الشهداء على مدار أكثر من 15 شهرا.
- التضحيات ودماء الفلسطينيين لن تذهب سدى ولها ما بعدها.
- صنعنا ملحمة تاريخية ليس لها مثيل في العالم.
- معركة طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة.
- معركة طوفان الأقصى وجهت ضربة كبيرة للعدو وكبدته خسائر فادحة.
- الاحتلال هو أكبر خطيئة في هذا الزمان واستمرار الاحتلال سيؤثر على كل المنطقة.
- قاتلنا مع إخواننا في فصائل المقاومة بكل قوة وصمود وحققنا ما يشبه الأساطير.
- القتال كان يتم في ظروف صعبة وخارج المعادلات العسكرية.
- نقاتل منذ بداية المعركة في ظروف تبدو مستحيلة أمام جيش عصابات مجرمة قاتلة.
- كنا أمام مواجهة غير متكافئة وواجهنا عدوا مجرما وقوى عالمية.
- العدو واجهنا بقتل العائلات وتدمير البيوت وارتكاب جرائم وحشية.
- العدو ارتكب بكل قبح أساليب جديدة من الوحشية والتنكيل والانتقام من الأبرياء شاهدها كل العالم.
- بذلنا كل الجهود للحفاظ على حياة أسرى العدو لكنه قتل الكثير منهم.
- خضنا معركة غير متكافئة مع الاحتلال خاصة مع اختلاف القدرات العسكرية.
- الاحتلال حاول فرض مخطط التهجير على الشعب الفلسطيني.
- تقدم قافلة الشهداء ثلة من قادة حماس والقسام وكافة الفصائل.
- ما سبق طوفان الأقصى من أسباب وعدوان على المسجد الأقصى وتنكيل بالأسرى وما يجري حاليا في الضفة يؤكد أن العدو هو أس البلاء في المنطقة.
- كل محاولات دمج الكيان في المنطقة ستبوء بالفشل.
- كل محاولات دمج الكيان في المنطقة بعد طوفان الأقصى ستواجه بطوفان الوعي وبالمقاومة المتجذرة والشعوب الحرة.
- لا بد من تحجيم العدو الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء الاحتلال.
- التوصل لاتفاق وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة على شعبنا كان هدفا لنا منذ بدء العدوان.
- ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ كل بنوده.
- حريصون على إنجاح كل بنود الاتفاق وندعو الوسطاء لإلزام العدو بذلك.
- نحيي جبهات المقاومة في لبنان وإيران والعراق على إسنادهم لغزة.
المصدر : الجزيرة مباشر