إبراهيم الخطيب: هذه رسائل أبي عبيدة الموجهة للداخل ولإسرائيل (فيديو)

يرى إبراهيم الخطيب، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة، أن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، استهدف إرسال 4 رسائل من خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم الأول من بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الخطيب، للجزيرة مباشر، إن الرسالة الأولى كانت موجهة إلى الصف الداخلي الفلسطيني في قطاع غزة، للوقوف على ما حدث في هذه الحرب، والإشارة إلى أن حماس والقسام مستمران مع سكان غزة فيما بعد الحرب، كما ثمّن صمود الأهالي.

وتحدث الخطيب كذلك عن رسالة داخلية ثانية تشيد بدور إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في معركة طوفان الأقصى وعملها إلى جانب القسام.

وكانت الرسالة الثالثة، وفقًا للخطيب، موجهة إلى “مجمل الشعب الفلسطيني وخصوصا في الضفة الغربية ومخيم جنين وحديثه عن أن الاستهداف للشعب الفلسطيني مستمر، وأنه بعد حرب غزة تتجه العيون للضفة، وهي إشارة داخلية ينبغي اتخاذها في عين الاعتبار، كما أن رسالته تهدف لتعزيز الصف الداخلي”.

آما الرسالة الأخيرة، فقال الخطيب إنها موجهة إلى إسرائيل، موضحًا “أن حماس ملتزمة من طرفها باتفاق وقف إطلاق النار، وبالمقابل يُتوقع من الإسرائيليين الالتزام بوقف إطلاق النار، وأن أي خرق سيقابله رد من كتائب القسام وسيكون له تبعاته”.

وألقى أبو عبيدة اليوم الأحد، كلمة بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل برعاية الوسطاء، وأكد فيها أن المقاومة ملتزمة بكل بنود الاتفاق، مطالبًا إسرائيل بأن تقوم بالمثل محذرًا من أي خروق.