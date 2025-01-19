بالأسماء.. لائحة بالدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم الاحتلال

حصلت الجزيرة على لائحة الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، في وقت لاحق اليوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وتظهر القائمة أن جميع الأسرى من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس. وتضم اللائحة 76 أسيرا من مدن الضفة و14 أسيرا من مدينة القدس.

كما تضم 69 امرأة، من بينهن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالإضافة إلى 21 طفلا.

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس“، ثلاث أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر، في وقت سابق الأحد، ضمن المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.