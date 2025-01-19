بشهادات تحمل قرارات الإفراج.. القسام تبث مشاهد تسليم 3 أسيرات إسرائيليات في غزة (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من تسليم 3 أسيرات إسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن إجراءات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وفي تدوينة لها اليوم الأحد، عبر قناتها على منصة تليغرام، نشرت كتائب القسام، مقطعا مصورا مصحوبا بعنوان: “مشاهد من تسليم الدفعة الأولى من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

وأظهرت المشاهد لحظة خروج الأسيرات الثلاث وركوبهن سيارة مدنية، قبل أن يمنح أحد مقاتلي القسام كل أسيرة منهن ظرفا يحتوي على خريطة قطاع غزة وصور من الأسر، إضافة إلى شهادة تحمل عنوان “قرار الإفراج عن أسير -صفقة طوفان الأقصى”.

وظهرت الأسيرات الإسرائيليات بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين سبق أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، وخرج بعضهم بحالة نفسية منهارة.

كما أظهرت المشاهد لحظة وصول السيارة التي تُقل الأسيرات إلى ساحة السرايا في غزة وسط زحام شديد من المواطنين وارتفاع أصوات التكبير.

وتُظهر المشاهد أيضا، لحظة استلام الأسيرات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوقيع أحد أعضاء لجنة الصليب الأحمر على تسلمهن من أحد مقاتلي القسام.

وأبانت اللقطات لحظة التوقيع على المستند المكتوب فيه “أقر أنا ممثل مؤسسة الصليب الأحمر الدولية بأني استلمت من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) عدد ثلاث أسرى”.

وشهدت عملية التسليم حضورا كبيرا لمقاتلي القسام، ومئات المواطنين الذين تابعوا عملية التسليم.

وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، يستمر في مرحلته الأولى مدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

ومن المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، الأحد، عن 90 أسيرا وأسيرة، بينهم 21 طفلا، بعد أن أطلقت حركة حماس سراح الأسيرات الثلاث.

وإجمالا، تعتقل إسرائيل أكثر من 10400 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.

ومن المقرر أن تطلق حماس في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي أي ما إذا كان عسكريا أو مدنيا.