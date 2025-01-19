بعد سريان وقف إطلاق النار في غزة وبدء تبادل الأسرى.. بايدن: المنطقة تغيّرت جوهريا (فيديو)

رحّب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن ببدء سريان اتّفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الأحد، بموجب المقترح الذي كان قد حدده في مايو/أيار الماضي، معتبرا أنّ “المنطقة تغيّرت جوهريا”.

وفي 31 مايو الماضي، أعلن بايدن مقترحا لوقف إطلاق النار قال إنه يستند إلى مقترح إسرائيلي، ويتضمن 3 مراحل، ورحبت آنذاك حركة حماس به فيما تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب وتصاعدت التهم الموجهة إليه بعرقلة التوصل لاتفاق للحفاظ على منصبه.

وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، قال بايدن خلال زيارة لولاية كارولاينا الجنوبية “بعد كلّ هذا الألم والموت وخسارة الأرواح، اليوم صمتت البنادق في غزة، نتوقع دخول مئات من الشاحنات إلى قطاع غزة ربما بينما أتحدث”.

وأشار بايدن إلى أن الأسيرات الثلاث اللائي تم الإفراج عنهن، قائلا: “يبدو أنهن بصحة جيدة”. كما قدم بعض النصائح إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الحفاظ على الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

والأحد هو آخر يوم كامل في ولاية بايدن. وقال الرئيس المنتهية ولايته إن اتفاق وقف إطلاق النار كان أحد أصعب المفاوضات التي شارك فيها، لكنه دافع عن قراره دعم إسرائيل منذ بدء هجماتها الحربية على القطاع.

وأكد بايدن “الطريق إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلا على الإطلاق. كان طريقا طويلا. لكننا وصلنا إلى هذه النقطة اليوم بسبب الضغوط التي مارستها إسرائيل على حماس بدعم من الولايات المتحدة“.

وأشار بايدن، الذي سيسلم رئاسة الولايات المتحدة للجمهوري دونالد ترامب، غدا الاثنين، إلى أن تنفيذ اتفاق غزة يقع على عاتق الإدارة المقبلة.

“القسام” تسلم 3 أسيرات إسرائيليات للصليب

وبوقت سابق اليوم، سلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، 3 أسيرات إسرائيليات إلى الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسلمت القسام الأسيرات الثلاث إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن إجراءات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وشهدت عملية التسليم حضورا كبيرا لمقاتلي القسام، إلى جانب تجمع مئات المواطنين الذين تابعوا عملية التسليم.