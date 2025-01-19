بين الفرح والحزن.. مشاعر متناقضة تنتاب العائدين من خان يونس إلى رفح (فيديو)

بعد حرب إبادة خلفت أكثر من 47 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 ألف جريح، عاد الهدوء بعد وقف إطلاق النار في غزة الذي طالما انتظره الغزيون بفارغ الصبر.

وكغيرهم في بقية المناطق عاد أهالي رفح إلى منازلهم، ليجدوا ديارهم بين أنقاض وذكريات مبعثرة، ومشاعر مختلطة سادت المشهد، وفرحة بالنجاة من الحرب وحزن عميق على منازل مدمرة.

وفي هذا السياق عجز المتحدثون إلى الجزيرة مباشر عن تحديد مشاعرهم بعد العودة، فهناك من سجد على ركام منزله فرحا، وهناك من قال إن تعمير المنطقة سيتم في أقرب وقت وأن المهم هو العودة.

فيما اعتبر آخرون أنهم هربوا من نزوح إلى نزوح جديد، حيث لا منازل تأويهم ولا أي شكل من أشكال الحياة.

وبين عزمهم على إعادة بناء حياتهم والتمسك بالأمل والحزن لما آلت إليه الأحياء والمنازل بعد تدميرها ونسفها كما وصف البعض بالكامل، بقيت فرحة الغزيين بالعودة مغمسة بالمرارة، خاصة لأولئك الذين فقدوا عائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم.