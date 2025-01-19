حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن استئناف الحرب (فيديو)

دعا طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.

وقال النونو في مداخلة هاتفية مع “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، يوم السبت، إن الحركة لن تلتفت إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف القتال، وزعمه أن موافقة الحركة على الاتفاق جاءت بسبب الضغوط العسكرية التي تعرضت لها.

وذكر النونو أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك مكتب الرئيس المنتخب دونالد ترامب والوسطاء أعلنوا جميعا أن الاتفاق لوقف الحرب بشكل نهائي”.

وأوضح أن الاتفاق مركَّب، بحيث تؤدي كل مرحلة إلى المرحلة التالية.

وأشار إلى أن نتنياهو ربما أدلى بهذه التصريحات بسبب اعتبارات حزبية أو سياسية أو انتخابية، مؤكدا أن الحركة معنية وملتزمة بما تم التوقيع عليه.

ونفى النونو ما ذكره نتنياهو من أن حركة حماس وافقت على الاتفاق بسبب الضغوط العسكرية التي فرضتها إسرائيل.

وقال إنه بالإمكان مقارنة نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه والنص الذي كان مطروحا في مايو/أيار الماضي، والذي وافقت عليه حركة حماس في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن نتنياهو هو من أجَّل موافقته لاعتقاده أن القتل والإرهاب والضغوط العسكرية يمكن أن تغيّر من مواقف الشعب الفلسطيني الذي ثبت على مواقفه.

وذكر أنه من الواضح أن نتنياهو يمر بأزمة داخلية، ويريد أن يبرر عدم تحقيق أي إنجاز خلال الفترة الماضية.

وبشأن انسحاب قوات جيش الاحتلال من قطاع غزة، قال النونو إن الاتفاق ينظم خروج الاحتلال من القطاع بتوقيتات واضحة من كل مسافة في المرحلة الأولى.

وأضاف أنه في المرحلة الثانية وقبل البدء بتسليم الأسرى يجب أن يكون قد تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وخروج جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وفي وقت سابق السبت، قال نتنياهو إن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف الحرب في غزة بدعم أمريكي.

كما زعم أن “الضربات الموجعة” التي وجهتها إسرائيل لحركة حماس هي التي دفعت الحركة إلى القبول بالاتفاق، مضيفا أن الاحتلال سيعزز قواته في محور فيلادلفيا، على الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر.