داخلية غزة تكشف خطتها لحفظ الأمن ومساندة المواطنين بعد وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مباشرة عملها مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وانتشار أفرادها في الشوارع ومفارق الطرق الرئيسية في أنحاء القطاع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها قامت بذلك لمساندة المواطنين وتقديم العون لهم، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع مخلفات الاحتلال التي تشكل خطرًا على حياة المواطنين.

وقالت الوزارة في البيان “عملت أجهزة الوزارة المختلفة على مساندة الأجهزة الحكومية الأخرى في فتح الطرقات وإعادة تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال، خاصة في محافظتي شمال غزة ورفح التي شهدتا تدميرًا شاملًا”.

صور من انتشار قوات الشرطة الفلسطينية في شوارع قطاع غزة pic.twitter.com/eXOLPcu07m — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 19, 2025

وأوضحت الوزارة أن الأيام القادمة ستشهد تكثيفًا لجهودها في المحافظات كافة، كما ستعمل على استعادة النظام وتفعيل كل جوانب الخدمة التي تقدمها أجهزة الوزارة للمواطنين.

ودعت الوزارة الشعب الفلسطيني “للتكاتف للتغلب على آثار العدوان”، ودعت المنتسبين لأجهزة الشرطة إلى “التفاني في خدمة المواطنين”.

انتشار عناصر الشرطة الفلسطينية في غزة لحفظ الأمن والأمان واستعادة النظام.. غزة فيها رجالها وما بدها جميلة حدا

والكلام ينعاز #غزة_تنتصر pic.twitter.com/ItKIQTl0gk — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) January 19, 2025

من جانبه، قال إسماعيل الثوابتة المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي، إن الحكومة بغزة بدأت اليوم نشر الآلاف من أفراد الشرطة الفلسطينية.

وأوضح أن ذلك وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف محافظات قطاع غزة، كما شرعت البلديات في إعادة فتح وتأهيل الشوارع في إطار إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًّا.