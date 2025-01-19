“ربنا نصرنا على إسرائيل بالصبر”.. سكان شمال غزة يتفقدون منازلهم التي دمرها الاحتلال (فيديو)

بين الفرح بوقف الحرب والحزن على بيوتهم التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عاد سكان شمال قطاع غزة، لتفقد ما تبقى منها، معبرين عن سعادتهم بانتهاء “العدوان”.

وقال أحد سكان شمال غزة، في حديثه للجزيرة مباشر: “الحمد لله ربنا نصرنا على إسرائيل بالصبر، وكل مخططات الاحتلال فشلت بإصرار وصمود شعبنا، وربنا يقدرنا على تحرير كل فلسطين“.

وعبرت سيدة فلسطينية عائدة إلى شمال غزة، عن فرحتها بوقف الحرب، رغم فقدانها عددًا من أفراد عائلتها، متمنية أن تجد منزلها صالحًا للسكن، ولم يتعرض للتدمير.

وأوضح مواطن فلسطيني آخر أن الناس سعيدة بالهدنة، لكنها حزينة على منازلها في شمال غزة التي دمرتها الحرب.

فيما وجه آخرون تحية للمقاومة، مؤكدين أنهم عادوا إلى شمال غزة مرفوعين الرأس، معبرين عن فرحتهم الكبيرة بانتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 470 يومًا.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار اليوم الأحد، بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف الإسرائيلي المتواصل والمجازر الدامية.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.