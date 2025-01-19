شاهد: لحظة تسليم كتائب القسام الأسيرات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر

رصدت قناة الجزيرة مباشر لحظة تسليم كتائب القسام للأسيرات الإسرائيليات الثلاث للصليب الأحمر، اليوم الأحد، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وكشفت المشاهد انتشار مقاتلي كتائب القسام في ساحة السرايا بمدينة غزة شمالي القطاع استعدادًا لتسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث.

ووصلت سيارات الصليب الأحمر إلى مدينة غزة، في وقت سابق اليوم، استعدادًا لاستلام الأسيرات ونقلهن إلى إسرائيل.

وشهدت الساحة حضور عدد كبير من الأهالي الذين احتفوا بمقاتلي القسام المسؤولين عن تسليم الأسيرات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تسلم الاسرائيليات، وإنه يجري نقلهن إلى داخل إسرائيل، للخضوع إلى تقييم طبي أوّلي.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال سمح لأمهات المختطفات بالقدوم إلى رعيم -مستوطنة مجاورة لغزة- لاستقبالهن قبل نقلهن إلى المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أسماء الأسيرات الإسرائيليات الثلاث اللواتي ستفرج عنهن الكتائب في أول يوم لتبادل الأسرى.

وأوضح أن الأسيرات هن: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا)

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وسط ترقب لاستكمال باقي مراحل الصفقة وفق ما اتُفق عليه بين الأطراف المعنية.