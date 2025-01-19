عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح بتخريب الاتفاق ونحذر من المتطرفين بالحكومة (فيديو)

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في مدينة تل أبيب (وسط)، لمطالبة الحكومة والضغط عليها لإتمام صفقة التبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية بمراحلها الثلاثة حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى بقطاع غزة.

واتهم المتظاهرون وزراء يمينيين في حكومة بنيامين نتنياهو، بمحاولة تخريب الصفقة، ومعاودة الحرب في قطاع غزة.

وأعرب المشاركون في المظاهرة عن قلقهم من ترك بعض الأسرى المحتجزين بغزة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، مؤكدين على ضرورة متابعة الجهود لضمان عودتهم جميعا.

وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إنها لن تسمح بتخريب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت الهيئة خلال المظاهرة في تل أبيب أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يحاول الآن إجهاض اتفاق وقف إطلاق النار بالعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

وحذرت الهيئة من محاولة المتطرفين في حكومة نتنياهو منع تنفيذ الصفقة، مؤكدة أنها لن تسمح بإفشال الاتفاق مرة أخرى.

وقالت الهيئة إنه يجب المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار حتى انتهاء الحرب بشكل كامل.

"#نتنياهو والمتطرفون أفشلوا الصفقات بدم بارد".. عائلات أسرى الاحتلال: لن نسمح لهم بتخريب اتفاق #غزة مجددا pic.twitter.com/QRuEgHEU50 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 18, 2025

وشكرت الهيئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على جهوده، وطالبته بمواصلة جهوده كي يصبح وقف إطلاق النار دائما.

كما رحبت عائلات الأسرى الاسرائيليين في غزة بالاتفاق الذي يهدف إلى إعادة جميع الأسرى، وطالبت نتنياهو بالتحرك الفوري والعاجل لضمان إتمام الصفقة بجميع مراحلها وعدم تأخير مفاوضات المرحلة الثانية.

وحثت العائلات على تجنب الانقسامات الداخلية ومواصلة العمل على إعادة كل الأسرى.

وفي وقت سابق السبت، هدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة الحرب في قطاع غزة إذا تطلب الأمر.

وقال نتنياهو: اتفاق تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة في مرحلته الأولى، يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار.

وجاءت كلمة نتنياهو، عشية دخول المرحلة الأولى من اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ الأحد، عند الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي 6:30 (بتوقيت غرينتش).

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه صباح اليوم الأحد.

وكشف ناهد الفاخوي، مدير الإعلام بمكتب الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرَج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة يبلغ 1737 أسيرا.

وأوضح المسؤول في حديث خاص مع (المسائية) على الجزيرة مباشرأن الصفقة ستُنفذ على مدار 6 أسابيع، وستشمل الإفراج عن 296 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، مشيرا إلى أن هذا العدد يمثل نحو نصف إجمالي الأسرى المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال البالغ عددهم 602.