قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار: قوات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات واعتقالات في قطاع غزة

قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليًا على الأرض، استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء عبر الغارات المكثفة أو تنفيذ حملات اعتقالات في العديد من مناطق القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال نفذت سلسلة غارات تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة.

بيانات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في سديروت ومحيطها بغلاف غزة، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “عززنا قواتنا في الضفة الغربية ومستعدون لمواجهة أي عمل إرهابي، ولدينا تعزيزات كافية في الجبهة الجنوبية وملتزمون بالسيطرة التامة”.

وأضاف “عملياتنا في غزة متواصلة لأن حماس لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار”، مؤكداً “مستعدون لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومستعدون للرد إذا انتهكت حماس البنود، وإسرائيل ستواصل الهجمات طالما لم تستجب حماس للمطالب”.

استمرار الغارات

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط جرحى جراء قصف مدفعي للاحتلال على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسقوط مصابين جراء انفجار مخلفات لجيش الاحتلال في منطقة الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما تطلق آليات جيش الاحتلال في هذه الأثناء نيرانها شرق حي الشجاعية والزيتون شرق محافظة غزة.

حملات الاعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة اذنا غربا، كما اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل منها نمرة، وحارة الشيخ، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدة، وشددت من إجراءاتها على حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والبوابات الالكترونية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواطنين من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، كما اقتحمت قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله واقتحمت سنجل وترمسعيا شمال شرق رام الله، وداهمت عددا من المنازل