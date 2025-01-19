قبل بدء اتفاق وقف إطلاق النار.. قوات الاحتلال تنفذ غارات واعتقالات في قطاع غزة

قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فعليا، استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سواء عبر غارات مكثفة أو تنفيذ حملات اعتقالات في العديد من مناطق القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على المناطق الشمالية لقطاع غزة.

بيانات جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في سديروت ومحيطها بغلاف غزة، وقال المتحدث باسم الجيش “عززنا قواتنا في الضفة الغربية، ومستعدون لمواجهة أي عمل إرهابي، ولدينا تعزيزات كافية في الجبهة الجنوبية، وملتزمون بالسيطرة التامة”.

وأضاف “عملياتنا في غزة متواصلة لأن حماس لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. مستعدون لتطبيق الاتفاق، ومستعدون للرد إذا انتهكت حماس البنود، وإسرائيل ستواصل الهجمات ما دامت حماس لم تستجب للمطالب”.

استمرار الغارات

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بسقوط جرحى جراء قصف مدفعي للاحتلال على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسقوط مصابين جراء انفجار مخلفات لجيش الاحتلال في منطقة الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال الإسرائيلي قصفت محافظتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة، وأطلقت قوات الاحتلال النار على مواطنين حاولوا العودة إلى منازلهم في رفح، مما أدى إلى وقوع إصابات، كما تطلق آليات جيش الاحتلال في هذه الأثناء نيرانها في حي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة غزة.

حملات اعتقال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين خلال اقتحام مدينة الخليل وبلدة إذنا غربا، كما اقتحمت أحياء في مدينة الخليل منها نمرة وحارة الشيخ، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات ومخيمات ومداخل مدينة الخليل ببوابات حديدية، وشددت من إجراءاتها على حارات البلدة القديمة والحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مواطنين من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، كما اقتحمت قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله، واقتحمت سنجل وترمسعيا شمال شرق رام الله، ودهمت عددا من المنازل.