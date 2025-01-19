قبل ساعات من وقف إطلاق النار في غزة.. الحوثيون يهاجمون حاملة طائرات أمريكية بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الأحد، تنفيذ عملية عسكرية ضد حاملة الطائرات الأمريكية “هاري ترومان” وذلك قبل ساعات قليلة من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وفي بيان له، قال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع إن “قوات الحوثي (تابعة للجماعة) استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ”.

وأشار سريع إلى أن الاستهداف هو الثامن منذ قدوم حاملة الطائرات إلى البحر الأحمر، وأنه تم إجبار الحاملة على مغادرة مسرح العمليات.

وحذر الحوثيون على لسان محدثهم، ما وصفوها بأنها “القوات المعادية” في البحر الأحمر “من مغبة أي عدوان” على اليمن خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

الحوثيون يعلنون الهجوم على هدفين “حيويين” في إيلات

وبوقت سابق السبت، أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ عمليتين جديدتين ضد أهداف عسكرية في العمق الإسرائيلي، بعد ساعات من عملية أخرى قالت إنها استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي بيان سابق لسريع قال “قواتنا نفذت عمليتين عسكريتين استهدفتا هدفين حيويين تابعين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة”، من دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح سريع أن “العملية الأولى تمت باستخدام صاروخ باليستي من نوع ‘ذو الفقار’، بينما استخدمت قواتنا في الثانية صاروخا مجنحا”. وأكد أن العمليتين حققتا أهدافهما بدقة.

وجدَّد سريع تأكيده “وقوف قوات الحوثيين إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها، وذلك للتعامل العسكري المناسب مع أي خروق أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتأتي هجمات الحوثي بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي (6:30 بتوقيت غرينتش).