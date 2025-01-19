محمد البخيتي: عملياتنا ضد الاحتلال مرتبطة بوقف العدوان على غزة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، مساء السبت، إن توقف العمليات العسكرية للقوات التابعة للجماعة ضد “دولة الاحتلال الإسرائيلي” يرتبط بوقف العدوان على غزة والالتزام حرفيا بما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ، اليوم الأحد.

وأضاف البخيتي في مقابلة مع برنامج المسائية الذي يذاع على شاشة الجزيرة مباشر “العبرة لدينا بوقف العدوان وليس بالحبر المكتوب به الاتفاق”.

وتابع “على الولايات المتحدة وبريطانيا الالتزام حرفيا بما تم الاتفاق عليه خصوصا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له تصريحات تقول إنه ينوي تعطيل بعض بنود الاتفاق والمماطلة في تنفيذها”.

وألمح إلى أن “الكيان الصهيوني يماطل كعادته في تنفيذ الاتفاقيات ولن نسمح له بالتلاعب في البنود”.

وأشار البخيتي “كنا نأمل في توقف العمليات العسكرية لجيش الاحتلال وتوقف القصف الإسرائيلي على القطاع قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ أبداء لحسن النية”.

لكنه أوضح أن “العمليات العسكرية لجماعته ستستمر حال حدوث أي خرق من قبل الكيان الصهيوني وذلك بالتنسيق مع فصائل المقاومة الفلسطينية”، وفق قوله.

ولفت البخيتي إلى أن “الكيان الصهيوني استغل الساعات الأخيرة قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار لارتكاب المزيد من الجرائم”.

وتأتي تصريحات البخيتي بعد موافقة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والحكومة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لغزة (06.30 بتوقيت غرينتش).

في السياق، شدد البخيتي على أن “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعني نهاية الحرب لا الصراع والتزامنا (جماعة الحوثي) مشروطا بالتزام الاحتلال”.

وأكد عضو المكتب السياسي للحوثيين أن “جبهة الإسناد اليمنية كانت فاعلة ومكلفة، ليس فقط في حق الكيان الصهيوني، لكنها تمكنت أيضا من خنق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن تم منع سفنهما من مرور البحر الأحمر والبحر العربي وكانت كلفة ذلك الاقتصادية كبيرة عليهما”.

واعتبر البخيتي أن “القوات العسكرية لجماعة(الحوثي) قد تمكنت من ضرب الهيبة الأمريكية بعد أن أظهرت مدى ضعف الأساطيل الأمريكية الكبرى المنتشرة في المنطقة”.

وفي هذا الصدد، توقع البخيتي أن “تلجأ الولايات المتحدة وبريطانيا والكيان الصهيوني أو ما سماهم (أدواتهم في الإقليم) إلى الانتقام من اليمن” لكنه شدد على جاهزيتهم لخوض الحرب مع كافة هذه الأطراف.

وردا على سؤال من المذيع أحمد طه بشأن السفينة التجارية المحتجزة لدى قوات الجماعة وهل سيتم الإفراج عنها بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، قال البخيتي: “حينما نطمئن أن الكيان الصهيوني التزم بالاتفاق سنقوم بالإفراج عن السفينة وطاقمها”.

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين أول 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة كما يهاجمون أهدافا في إسرائيل.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصل أسلحتها إليه.